Мишустин сменил главу ФТС

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова.

Давыдов с 2017 г. занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал, в частности, работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании, сообщает Правительство. Всего в таможенных органах Давыдов проработал более 15 лет.

Занимавший должность руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от нее, поскольку ему исполнилось 70 лет.