Фигуранты дела Фургала получили до 21 года колонии

Люберецкий суд Подмосковья приговорил к срокам от 9,5 до 21 года лишения свободы фигурантов дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии. Заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии, сообщает ТАСС.

Сам Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств конкурентов в 2004-05 гг.

Представители защиты Фургала заявили, что будут добиваться для него отмены приговора и оправдания. Адвокаты других фигурантов дела также сообщили, что обжалуют приговор.