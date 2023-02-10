10 Февраля 2023
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Общество Москва
Фото:сайт Большого театра

В Кремле 24 февраля покажут "Лебединое озеро"

24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции, в Государственном кремлевском дворце дают балет "Лебединое озеро". На это обратил внимание Telegram-канал "Расстрига".

Как оказалось, в эти дни легендарному балету Петра Ильича Чайковского, ставшему вершиной русского хореографического искусства и одним из символов России, исполняется 145 лет. Его премьера состоялась 4 марта (20 февраля) 1877 года в Большом театре. "Кремлевский балет" взял классическую советскую постановку Большого театра 1956 года, но предложил другую концовку. На главной сцене страны "Лебединое озеро" идет уже 25 лет, с 1997 года, и почти всегда с аншлагом.

Российские СМИ ранее сообщили, что Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. А 22 февраля, как ожидается, Путин посетит митинг-концерт в Лужниках.

Теги: лебединое озеро, кремлевский дворец,



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