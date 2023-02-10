10 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В прокуратуре рассказали, кто виноват в травмировании первоклассницы в спортзале школы Нижнего Тагила

Травмирование первоклассницы из Нижнего Тагила во время игр со спортинвентарем не является ее виной. К таким выводам пришла прокуратура после проведения проверки. Как оказалось, спортивное оборудование не было исправно, однако администрация школы все равно допускала к нему детей.

Напомним, что травму девочка получила еще 12 января, когда вместе с еще пятью учениками и педагогом пришла в спортивно-игровую комнату во время продленки. Ранее в надзорном ведомстве сообщали, что школьница полезла на шведскую стенку и упала с нее, получив, по предварительным данным, травму челюсти. Однако сегодня в пресс-службе областной прокуратуры Накануне.RU рассказали, что причиной инцидента стал плохо закрепленный инвентарь и шаткость конструкции.

"Во время занятия, когда воспитатель повернулась к двум другим учащимся, первоклассница, 2015 г.р., подбежала к шведской стенке и стала подниматься по ней. Шведская стенка, имевшая неисправность крепления, отошла от стены, в результате чего произошло падение девочки на спину. При этом, в момент падения ребенка перекладина выпала из пазов, что повлекло удар перекладиной по лицу девочки, в результате чего она получила травмы, требующее оказания медицинской стоматологической помощи", - рассказали в пресс-службе.

Прокуратура внесла представление начальнику управления образования городской администрации, потребовав устранить нарушения. Помимо этого в Ленинский районный суд Нижнего Тагила направлен иск в интересах ребенка с требованием взыскать компенсацию морального вреда и материального ущерба.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Теги: прокуратура, первоклассница, травма, спортзал, Нижний Тагил



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