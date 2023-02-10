10 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Трудовые договоры с преподавателями вузов сделают минимум трехлетними

Трудовые договоры с профессорско-преподавательским составом могут заключаться на срок не менее трех лет. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.
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В прошлом году Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Конституции нормы Трудового кодекса, которые позволяют регулярно заключать и продлевать с педагогическими работниками вузов трудовые договоры на произвольно определяемый работодателем небольшой срок. Глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев отмечает, что действующее законодательство ущемляют социально-трудовые права педагогов, умаляет их профессиональное достоинство и сам престиж педагогической деятельности, когда допускает такие условия.

Сейчас минимальный срок контракта-договора в законе не установлен. Его каждый конкретный вуз определяет самостоятельно. Чаще всего для избранных по конкурсу в первый раз — это 1 год, а в случае переизбрания — от 3 до 5 лет.

Первый заместитель главы комитета Александр Мажуга пишет, что не все университеты относятся к процедуре переизбрания преподавателей по конкурсу ответственно. Некоторые заставляют преподавателей ежегодно перезаключать договоры. В результате они постоянно находятся в состоянии подготовки нужных документов, что не дает возможности сосредоточиться на работе.

Согласно законопроекту, исключение будут составлять те случаи, когда трудовой договор с педагогическим работником заключается впервые, или в исключительных случаях.

Интересно, что в основу законопроекта легло решение КС по конкретному делу. Доцент государственного университета управления указал в своем иске, что в 2006-2020 гг. он работал в университете на разных должностях и за это время заключил шесть срочных договоров. Когда он пожелал заключить долгосрочный договор, чтобы взять отпуск для окончания докторской диссертации, ему отказали. КС встал на сторону истца.

Теги: вуз, преподаватели, трудовой договор



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