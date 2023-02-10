10 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Omer Yildiz/Anadolu Agency/Getty Images

В турецком Хатае нашли тело третьего пропавшего при землетрясении россиянина

Российские спасатели обнаружили в турецкой провинции Хатай на месте рухнувшего дома погибшего мужчину.

Предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими женщины и ребенка, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

По данным Mash, вся московская семья погибла под обломками дома в турецком Хатае. Сегодня утром МЧС России достали из-под груды камней тело Ирины и ее ребенка, позже нашли тело ее мужа Аталая и второго мертвого мальчика, утверждает телеграм-канал.

Также Mash пишет, что из-под этих же завалов МЧС России смогли достать двух граждан Турции. Они живы.

По данным турецких властей на утро 10 февраля, в результате разрушительных подземных толчков в стране погибли более 18 тысяч человек, ранены более 74 тысяч.

Теги: турция, хатай, россияне, землетрясение



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