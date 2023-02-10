Две улицы в Екатеринбурге перекроют до конца 2023 года

В Екатеринбурге до конца этого года перекроют движение транспорта в Железнодорожном и Октябрьском районах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, рабочие ООО "Проспект" закроют движение по улице Кишиневской, на участке от улицы Технической до улицы Билимбаевской. Ограничения продлятся с 22 февраля по 30 ноября 2023 года. Как пояснили в мэрии, это связано с проведением капитального ремонта Кишиневской.

Кроме этого, строители "АльмакорГруп" продлили сроки закрытия движения по проезду на участке от улицы Куйбышева до Сибирского тракта до 31 декабря 2023 года. Причина – строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

Специалисты просят уральцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут заранее.

Напомним, ранее стало известно о закрытии улицы Чапаева в Екатеринбурге до 19 мая этого года.