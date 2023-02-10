10 Февраля 2023
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Происшествия Санкт-Петербург
Фото: Свердловский скр

Задержан подозреваемый в расчленении питерского депутата Госдумы Марка Горячева

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в преступлении, совершенном в Санкт-Петербурге 25 лет назад. Речь об исчезновении в 1997 году депутата Госдумы первого созыва, миллиардера Марка Горячева.

Следствию удалось выяснить, что Горячев в 1997 году не пропал, как считалось, а был убит криминальными авторитетами, затем расчленен и по частям утоплен в полынье Финского залива (чтобы мешки с частями тела ушли на дно к ним привязывали "блины" от штанги").

По одной из версий, которые ходили в 90-е, Горячев сам решил скрыться, поскольку влез в крупные долги.

Теги: марк горячев, убийство, расчленение, санкт-петербург



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