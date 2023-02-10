10 Февраля 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: www.sibneft.ru

В "Сургутнефтегазе" заявили, что вагон-дома, на которые жаловались вахтовики, соответствуют условиям труда

В "Сургутнефтегазе" заявили, что вагон-дома производства "Сургутмебель" соответствуют запросам и условиям труда работников, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее представители профсоюзного комитета "Профсвобода" заявили, что подготовят в прокуратуру заявление об угрозе жизни и здоровью работников, проживающих в вагон-домах.

Напомним, информация о том, что вахтовики "СНГ" жалуются на жилые вагоны, изготовленные в "Сургутмебели", появилась в начале декабря. По данным издания "Вестник Сургутского района", ситуацию не спасают даже обогреватели. Вахтовики уверены, что производитель сэкономил на утеплителе.

Помимо холода у вахтовиков есть претензии и к размерам новых вагонов, ширину которых урезали с 2,8 м до 2,5 м.

При этом число пострадавших от холода работников неизвестно. В профсоюз они не обращались.

Теги: Сургутнефтегаз, вагон-дома, вахтовики



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