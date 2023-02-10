В Челябинске жители СНТ пожаловались на взрывы на щебеночном карьере

Жители челябинских СНТ пожаловались на взрыв на щебеночном карьере, после которого образовалось облако пыли, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители опубликовали видеозапись, на которой видно облако пыли. "Только, что бабахнул карьер. Посмотрите, какая пыль летит оттуда. Ужас просто. Вся чернота летит на СНТ "Янтарь", - рассказала местная жительница.

Жители СНТ "Янтарь" и "Полет-2" уже не в первый раз жалуются на работу карьера. Пыль после взрывов на карьере оседает на участках в садовом товариществе. Возмущенные жители намерены писать обращение президенту России Владимиру Путину.

Напомним, в январе жители, постоянно проживающие в ряде садовых товариществ, пожаловались на пыль, поднимающуюся от работы Новосмолинского карьера и оседающую в радиусе нескольких километров. По их словам, почва пропиталась бетонной пылью, погибли деревья и растения, ухудшилось состояние здоровья граждан, особенно страдающих бронхиальной астмой. Жители жаловались в различные инстанции, но результатов нет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 251 УК РФ (Загрязнение атмосферы). На этой неделе глава СКР поручил представить ему доклад о расследовании уголовного дела.