10 Февраля 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Пострадавших от взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске областные власти оперативно обеспечат жильем

Получить за счёт средств областного бюджета новую квартиру или равноценную выплату смогут пострадавшие при ЧП на Линейной в городе Новосибирске. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе посещения консультационного центра помощи пострадавшим, который сейчас расположен на территории 85-й школы.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Первоочередная задача, которую власти решили в сжатые сроки – предоставление жилья пострадавшим, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области. После обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение – предоставление нуждающимся жилья из маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято – жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилья. Средства для решения этой задачи регион выделит Новосибирску из резервного фонда областного правительства, заявил губернатор.

центр помощи пострадавшим(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников подчеркнул, что уже в течение следующей недели для этого будут подготовлены все необходимые документы: «Во внеочередном порядке этот дом будет внесён в региональную программу расселения из аварийного жилья. В соответствии с условиями программы, каждая семья сможет, на выбор – или получить за счёт средств областного бюджета новую квартиру, или получить равноценную выплату и принять решение об улучшении своих жилищных условий. Кроме того, нам предстоит сделать выводы из этого чрезвычайного происшествия и обратить внимание на деятельность мошенников, которые под видом работников газовых служб проникают в квартиры, оказывают непонятные услуги и взимают плату. Эта деятельность крайне опасна – это очевидно, и её нам вместе с правоохранительными органами необходимо немедленно пресечь».

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава Новосибирской области сообщил, что уже начались выплаты в размере 100 тысяч рублей на каждую семью, на каждую квартиру по списку проживающих. С ближайшего понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества, в зависимости от объёма утраты, на каждого человека от 50 до 100 тысяч.

помощь пострадавшим, консультационный центр(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Принято решение о поддержке пострадавших и семей, где, к сожалению, погибли родные. Для тех людей, кто пострадал, имеет ранения, в зависимости от тяжести травм и необходимости реабилитации, будут произведены выплаты от 200 до 400 тысяч рублей на каждого человека. Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью 1 миллион рублей. Город постарался, чтобы все эти меры поддержки были доведены до каждого человека максимально быстро и просто – для этого организована работа консультационного центра», — подчеркнул губернатор.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Со спасателями уже согласован порядок доступа в сохранившиеся квартиры, чтобы люди могли забрать всё необходимое: документы, деньги, лекарства, мелкие ценные вещи. Эта работа организована начиная с сегодняшнего дня.

Напомним, что взрыв газа, произошедший 9 февраля 2023 года и повлекший обрушение части дома на улице Линейной, 39 в городе Новосибирске привел к человеческим жертвам. Губернатор Андрей Травников подписал постановление «Об объявлении траура на территории Новосибирской области» 10 февраля. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Теги: семьи пострадавших, компенсационные выплаты, андрей травников, консультационный центр помощи пострадавшим



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