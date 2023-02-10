10 Февраля 2023
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Фото: paris2024.org / Оргкомитет Олимпиады-2024

Толстой: Пусть спортсмены выступают под белым флагом от себя

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возмущен позицией главы Олимпийского комитета России и министра спорта, которые согласны на публичное унижение российских спортсменов на олимпиаде, где им предлагают выступать без флага, гимна и герба. Об этом он сказал с трибуны парламента.
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"Допуск в команду беженцев не только без флага и гимна, но и с письменным признанием западных нарративов про войну с Украиной, про то, чей Крым, и так далее. А у нас министр спорта или глава Олимпийского комитета говорят: нет, надо все изучить, может быть, все-таки поедем. То есть наших спортсменов хотят унизить и заставить стыдиться своей страны. Жаль, что некоторые на это идут, предавая Родину. Но если выступать под белым флагом, то пожалуйста - от себя лично в команде беженцев", - призвал Толстой.

Он не принимает аргументов, что "они же готовились, их надо понять". Разве мобилизованных понять не надо?

С ним полностью согласен член генсовета "Единой России" депутат Госдумы Роман Терюшков. Он тоже не приемлет позиции спортсменов, готовых ради своих амбиций отречься от Отечества.

"Нет вопросов. Тогда езжайте и удовлетворяйте свою гордыню за свой счет, а не за деньги бюджета, потому что вы предаете страну, которая вас взрастила и сделала из вас тех, кем вы являетесь, – талантливыми спортсменами. Хотите выйти с белым флагом? Пожалуйста. Но государство не должно поддерживать и финансировать это", - написал депутат.

Историк Андрей Фурсов несколько лет высказал такое же мнение и недоумевает, почему власти соглашаются на унизительные условия допуска.

Теги: спорт, олимпиада



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