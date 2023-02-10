На участке инструментального завода в Екатеринбурге вырастет 29-этажная "свечка"

10 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: наш.дом.рф

На участке инструментального завода в Екатеринбурге вырастет 29-этажная "свечка"

АО "Свердловский инструментальный завод" построит на территории предприятия в Екатеринбурге 29-этажную "свечку". Информация об этом появилась на сайте Единой информационной системы жилищного строительства.

В доме будет один подъезд и 387 квартир, которые, за исключением одной, будут однокомнатными. Площадь жилья составляет от 22,7 до 65,4 кв.м, высоту потолков застройщик обещает от 2,75 до 4,81 м.

Проект новостройки в квартале улиц Фрунзе-Белинского-Щорса-Степана Разина в Екатеринбурге(2023)|Фото: наш.дом.рф

На территории планируется обустроить велодорожки, одну детскую и одну спортивную площадку. Паркинга не будет, однако предусмотрены гостевые места для трех автомобилей на придомовой и для 150 автомобилей вне придомовой территориях.

Новостройка расположится в кварталах улиц Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина в 10 минутах от станции метро Чкаловская. Ввести дом в эксплуатацию планируется в IV квартале 2024 года, а ключи от своих новых квартир жильцы смогут получить уже в июле 2025 года.

Теги: СИЗ, Екатеринбург, новостройка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети