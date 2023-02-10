На участке инструментального завода в Екатеринбурге вырастет 29-этажная "свечка"

АО "Свердловский инструментальный завод" построит на территории предприятия в Екатеринбурге 29-этажную "свечку". Информация об этом появилась на сайте Единой информационной системы жилищного строительства.

В доме будет один подъезд и 387 квартир, которые, за исключением одной, будут однокомнатными. Площадь жилья составляет от 22,7 до 65,4 кв.м, высоту потолков застройщик обещает от 2,75 до 4,81 м.

На территории планируется обустроить велодорожки, одну детскую и одну спортивную площадку. Паркинга не будет, однако предусмотрены гостевые места для трех автомобилей на придомовой и для 150 автомобилей вне придомовой территориях.

Новостройка расположится в кварталах улиц Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина в 10 минутах от станции метро Чкаловская. Ввести дом в эксплуатацию планируется в IV квартале 2024 года, а ключи от своих новых квартир жильцы смогут получить уже в июле 2025 года.