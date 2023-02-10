В Югре будут производить беспилотные летательные аппараты

В Югре будут производить беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил сегодня заместитель губернатора Югры Роман Генкель во время прямой линии с главой региона Натальей Комаровой, передает корреспондент Накануне.RU.

Трансляция прямой линии "Экономика Югры. Инфраструктурные, инвестиционные проекты и развитие территорий" ведется в официальных сообществах властей региона в социальной сети "ВКонтакте".

Роман Генкель сообщил, что одна из компаний, имеющая опыт сборки беспилотников, является резидентом технопарка в Ханты-Мансийске. Сейчас прорабатывается вопрос о том, какие конкретно аппараты будут производить. Планируется, что беспилотники будут использоваться в регионе для мониторинга лесов и трубопроводов.