10 Февраля 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Telegram-канал &quot;NerV&quot; / t.me/KaskadNerv

В Югре будут производить беспилотные летательные аппараты

В Югре будут производить беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил сегодня заместитель губернатора Югры Роман Генкель во время прямой линии с главой региона Натальей Комаровой, передает корреспондент Накануне.RU.

Трансляция прямой линии "Экономика Югры. Инфраструктурные, инвестиционные проекты и развитие территорий" ведется в официальных сообществах властей региона в социальной сети "ВКонтакте".

Роман Генкель сообщил, что одна из компаний, имеющая опыт сборки беспилотников, является резидентом технопарка в Ханты-Мансийске. Сейчас прорабатывается вопрос о том, какие конкретно аппараты будут производить. Планируется, что беспилотники будут использоваться в регионе для мониторинга лесов и трубопроводов.

Теги: беспилотники, Наталья Комарова, прямая линия



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