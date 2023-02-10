Полномочия муниципалитетов в области молодежной политики могут расширить

В Госдуму внесен законопроект о расширении полномочий муниципалитетов в области молодежной политики.

Проект вносит изменения в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приводя его в соответствие с законом о молодежной политике.

Отмечается, что полномочия органов местного самоуправления в области реализации молодежной политики в статье 10 закона о молодежной политике сформулированы гораздо шире, чем закреплено в законе об общих принципах организации местного самоуправления. Иногда возникают ситуации, что по одному закону местное самоуправление должно работать над мерами поддержки молодых людей, а по другому - не имеет для этого полномочий.

Принятие законопроекта будет способствовать упорядочению отношений в сфере молодежной политики на муниципальном уровне и устранит пробелы правового регулирования, считают авторы проекта.