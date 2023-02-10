Суд арестовал фигурантку дела о взрыве газа в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца фигурантку дела о взрыве газа в жилом доме.

Об аресте Ирины Урбах в суде ходатайствовал следователь СК, передает РИА Новости.

Взрыв в 5-этажном доме произошел 9 февраля утром, в результате чего возник пожар и обвалился подъезд. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержаны двое подозреваемых: 45-летняя женщина и 25-летний мужчина из Омска. Оба представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.

Перед судебным заседанием Урбах сообщила, что работала в "газовой службе" контролером и 6 февраля в доме проводились работы в трех квартирах, но лично она их не выполняла. Женщина сказала, что сожалеет о случившемся, но не знает, кто в этом виноват.