Медведев раскритиковал Байдена за желание переизбраться

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале вновь разразился критикой в адрес президента США Джо Байдена. На этот раз под атаку экс-президента РФ попала идея Байдена переизбраться на второй срок.

Медведев привел несколько примеров того, "чем Байден отметился на первом сроке". Среди них – президент США "путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе, ранит в гараже личного дома секретные документы, может по рассеянности начать третью мировую войну".

"Безусловно, прогрессирующая деменция – не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США", - полагает Медведев.