В Челябинской области несовершеннолетнюю осудили за подделку справки о беременности

В Челябинской области трех местных жителей осудили за использование заведомо подложного документа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

22-летний местный житель вступил в половую связь с 15-летней девушкой. В отношении него бы возбуждено уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшем 16-летнего возраста. Его могли освободить от уголовной ответственности в случае вступления в брак с несовершеннолетней. Однако жениться на 15-летней он мог только лишь при наличии особых обстоятельств, в частности, беременности и при согласии родителей.

Несовершеннолетняя в Интернете у неустановленных лиц приобрела поддельную справку о своей беременности, а родители девушки и молодой человек совместно предъявили в ЗАГС поддельную справку, написав заявление о желании вступить в брак.

Всех трех суд оштрафовал на 15 тыс. рублей каждого. Молодого человека в июле прошлого года приговорили к 1 году ограничения свободы за половую связь с несовершеннолетней.