Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки - Новак

Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. "Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - считает вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что сейчас Россия полностью продает весь объем производимой нефти.

3 февраля стало известно о планах Минфина России продать в феврале валюту на 160 млрд руб. – чтобы восполнить недополученные дополнительные нефтегазовые доходы. В феврале бюджет недополучил таких средств на 108 млрд руб., в январе – на 52 млрд руб.

Ранее Новак заявил, что нефтяные компании России не обращались с просьбами разрешить им осуществлять поставки нефти или нефтепродуктов по введенным рядом стран Запада потолкам цен.