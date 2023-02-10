10 Февраля 2023
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Останина внесла законопроект о трате маткапитала на покупку российского автомобиля

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить использовать материнский капитал для покупки автомобиля, произведенного на территории России.

В соответствии с действующим законодательством он может быть потрачен только на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, приобретение товаров для социальной интеграции детей-инвалидов или получение из этих средств ежемесячных выплат. Но многие родители хотят иметь автомобиль, так как испытывают сложности с перемещением на общественном транспорте.

Ранее в Госдуме рассматривались подобные законопроекты, но они были отклонены. По каждому из них имелась отрицательная позиция Правительства РФ, которое считает, что приобретение автомобиля не соответствует правовой природе материнского капитала.

Останина предлагает родителям троих детей разрешить направлять средства материнского капитала в полном объеме либо по частям на приобретение автомобиля, используемого для перевозки пассажиров и имеющего не более восьми пассажирских мест, произведенного на территории Российской Федерации и ранее не находившихся на регистрационном учете.

В ряде субъектов РФ региональный материнский капитал может быть направлен на приобретение автомобиля.

Теги: маткапитал, автомобиль



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