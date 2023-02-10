10 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Полиция задержала уральских "Бонни и Клайда", похищавших деньги пенсионеров

На Среднем Урале полицейские задержали беременную девушку, которая со своим супругом похищала деньги у пенсионеров.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, своего рода "Бонни и Клайда" в ходе спецоперации выявили и задержали сотрудники подразделения уголовного розыска Каменска-Уральского и регионального Главка полиции. По его данным, речь идет о молодой супружеской паре из Тюмени, проживавшей в Екатеринбурге.

"Но если американские криминальные "звезды" грабили, как правило, финансовые учреждения, торговые точки, АЗС и салоны красоты, то их уральские подражатели специализировались на хищении денежных средств у людей преклонного возраста. Арсений и Вероника 2004 года рождения, так зовут наших подозреваемых, совершили, как минимум, два факта обмана пожилых женщин по распространенной среди мошенников схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Беспринципных охотников за деньгами стариков не останавливало даже то, что пособница находилась на седьмом месяце беременности.

Жертвами аферистов стали бабушки, проживающие в домах на улицах Паровозников и Калинина в Каменске-Уральском. Одной из потерпевших недавно исполнилось 95 лет, в данном случае злоумышленникам не удалось оперативно перевести украденные деньги своим работодателям. При задержании сыщики обнаружили и изъяли все похищенные средства, возместив, таким образом, людям причиненный им ущерб в полном объеме", - отметил полковник Горелых.

Подозреваемые в ограблении пенсионеров в Каменске-Уральском(2023)|Фото: В.Н. Горелых

По его данным, задержанный глава семьи представлялся при входе в жилище "водителем скорой помощи или полиции", а его спутница жизни обычно смиренно молчала. В отношении пары возбуждено два уголовных дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Теперь супругам грозит до 10 лет колонии. До судебного заседания молодой человек заключен под стражу в СИЗО.

Теги: полиция, задержание, мошенники, деньги, пенсионеры



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