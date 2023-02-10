10 Февраля 2023
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Происшествия Украина
Фото: Накануне.ru

Взрывы в Киеве, Харькове, Одесской области, воздушная тревога объявлена по всей Украине

Украинские СМИ и власти регионов сообщают о взрывах в Киеве и Киевской области, Кривом Роге, Харькове, Одесской, Полтавской и Кировоградской областях страны.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

"Укрэнерго" сообщает о повреждении объектов высоковольтной инфраструктуры в ряде регионов. Удары произошли в восточном, западном, южном регионах, "что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", говорится в сообщении энергетиков.

Власти Харькова подтверждают удар по объекту критической инфраструктуры, также известно о взрыву на ТЭЦ-5 в Голосиевском районе Киева.

Теги: взрывы, украина, воздушная тревога



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