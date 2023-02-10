Президенту России доложили об успехах Тюменской области в создании комфортной среды

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила президенту России Владимиру Путину результаты исследования, оценивающего усилия региональных органов власти по созданию комфортной среды для жизни людей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В исследовании отражены данные региональной статистики, геоаналитики и опросов жителей – всего учтен 141 показатель. Третье место принадлежит Тюменской области.

"Тюменская область сохранила высокие показатели практически по всем направлениям. Тюменская область – пример того, как эффективно выстраивать управленческие процессы в медицине, в образовании. Практики региона вошли в перечень рекомендованных для распространения по всей стране. Например, это решение "Кадры под ключ", когда на ранней стадии реализации проекта инвестор формирует государственные задания на подготовку учащихся по конкретным специальностям", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что за высокими показателями качества жизни, достигнутыми регионом – труд всех тюменцев.

"Это результат системной совместной работы правительства Тюменской области, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества, общественных организаций, всех неравнодушных земляков", - заявил он.

В сфере здравоохранения в Тюменской области увеличилась доля выявленных на первой и второй стадиях злокачественных новообразований. Все меньше жителей говорят о том, что сталкивались с поборами в медицинских учреждениях. Выросла доля людей, проживающих в 15-минутной пешей доступности от амбулаторных медучреждений, а также живущих в 20-минутной доступности на автомобиле от больниц, оказывающих экстренную помощь.

Улучшились показатели по направлению "Жилье и инфраструктура". В первую очередь, речь идет о близости к домам парков и скверов, остановок общественного транспорта, а также об оценке благоустроенности жилья.

Выросла доля людей, которые уже имеют или готовы открыть свой бизнес.