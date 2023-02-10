Президенту России доложили об успехах Тюменской области в создании комфортной среды

10 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Президенту России доложили об успехах Тюменской области в создании комфортной среды

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила президенту России Владимиру Путину результаты исследования, оценивающего усилия региональных органов власти по созданию комфортной среды для жизни людей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В исследовании отражены данные региональной статистики, геоаналитики и опросов жителей – всего учтен 141 показатель. Третье место принадлежит Тюменской области.

"Тюменская область сохранила высокие показатели практически по всем направлениям. Тюменская область – пример того, как эффективно выстраивать управленческие процессы в медицине, в образовании. Практики региона вошли в перечень рекомендованных для распространения по всей стране. Например, это решение "Кадры под ключ", когда на ранней стадии реализации проекта инвестор формирует государственные задания на подготовку учащихся по конкретным специальностям", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что за высокими показателями качества жизни, достигнутыми регионом – труд всех тюменцев.

"Это результат системной совместной работы правительства Тюменской области, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества, общественных организаций, всех неравнодушных земляков", - заявил он.

В сфере здравоохранения в Тюменской области увеличилась доля выявленных на первой и второй стадиях злокачественных новообразований. Все меньше жителей говорят о том, что сталкивались с поборами в медицинских учреждениях. Выросла доля людей, проживающих в 15-минутной пешей доступности от амбулаторных медучреждений, а также живущих в 20-минутной доступности на автомобиле от больниц, оказывающих экстренную помощь.

Улучшились показатели по направлению "Жилье и инфраструктура". В первую очередь, речь идет о близости к домам парков и скверов, остановок общественного транспорта, а также об оценке благоустроенности жилья.

Выросла доля людей, которые уже имеют или готовы открыть свой бизнес.

Теги: Владимир Путин, Светлана Чупшева, комфортная среда, АСИ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети