"Дала свой шанс каждому, кто хотел": Пригожин назвал достоинства сотрудничества экс-заключенных с ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин отметил, что для ЧВК «Вагнер» важно не количество бойцов, а их личностные качества. Так, многие экс-заключенные пришли в ЧВК простыми парнями «с повышенным уровнем адреналина», а теперь каждый из них стоит десятерых профессиональных бойцов, констатировал он.

«С теми, кто уже освободился, но пока не готов возвращаться на войну, мы поддерживаем плотные отношения. Кому-то помогаем, а кого-то вытаскиваем из разного рода передряг (блудняков). Программа по заключенным дала свой шанс каждому, кто хотел. Мы никого не принуждали, каждый делал свой выбор сам», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Он подчеркнул, что каждый из них теперь понимает, как дорога свобода. Полгода боевых действий – это целая отдельная жизнь, которая могла прерваться в любую минуту, считает Пригожин. Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что за это время бойцы ЧВК и каждый подписавший контракт экс-заключенный стали братьями, так как они погибали и побеждали вместе. Некоторые из них даже получили награду и звание «Героя».