Mash: Беспилотники ВСУ пытались атаковать Брянский международный аэропорт

Беспилотники ВСУ за последние два дня второй раз пытались атаковать Брянский международный аэропорт, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, сегодня утром в сторону аэропорта Брянск была запущена группа беспилотников со взрывчаткой. БПЛА летели на малой высоте, но российская система ПВО смогла обнаружить и сбить их, пишет Mash.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российская система ПВО под Брянском сбила украинский беспилотник. Также он заявлял, что в ночь с 8 на 9 февраля в регионе сбили 10 беспилотников.