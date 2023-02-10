10 Февраля 2023
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Фото: Павел Пушмин

Мишустин выделил миллионы на Ural Music Night в Екатеринбурге

В 2023 году фестиваль "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night) получит около 38 млн рублей из федерального бюджета. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, 9 февраля распоряжение о направлении средств на фестиваль в Екатеринбурге подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего на всероссийский конкурс на продвижение событийных мероприятий было подано 134 заявки из 57 регионов страны. Средний Урал подавал шесть заявок. По правилам конкурса, только одно событие в регионе, набравшее максимальное количество баллов, может получить эту поддержку.

Напомним, в нынешнем году фестиваль запланирован на 23 июня.

Недавно организаторы "Уральской ночи музыки" объявили о начале приема заявок от исполнителей. При этом жанр и страна участника значения не имеют.

Теги: Ural Music Night, фестиваль, поддержка, Мишустин



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