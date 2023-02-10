10 Февраля 2023
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Общество Москва
Фото: Getty Images

СМИ: Фигуристу Костомарову грозит ампутация пальцев рук

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров может лишиться пальцев рук. Он дал согласие на ампутацию на случай, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать его жизни, передает Telegram-канал "112".

По данным канала, сейчас спортсмен пришел в себя после операции, у него нормальная температура, но Костомаров все еще подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое.

В ходе операции фигуристу ампутировали одну стопу и частично – пальцы на другой.

Сепсис и некроз конечностей стали последствиями тяжелой пневмонии, с которой Костомаров попал в больницу.

Теги: роман костомаров, ампутация, пневмония



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