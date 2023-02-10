10 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В 2022 году авиакомпании и аэропорты получили господдержку в 174,2 миллиарда

Министр транспорта РФ Виталий Савельев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил главе государства о том, что министерство выполнило все поставленные задачи по развитию транспортной инфраструктуры, перевозке пассажиров и грузов.

По словам министра, впервые освоены рекордные показатели бюджета – 2,058 трлн руб. Объем финансирования по сравнению с 2020 г. увеличился почти вдвое. Объем дорожных фондов составил 3,2 трлн руб. Средства пошли на строительство и модернизацию дорог, сообщает Правительство РФ.

В гражданской авиации насчитывается 1 тыс. 293 самолета, из которых 1 тыс. 163 – пассажирские. Перелеты в Россию осуществляют 53 авиакомпании из 27 стран, из России – 14 авиакомпаний в 22 государства. Проведена работа по переводу авиакомпаний на отечественное ПО.

Владимир Путин, Виталий Савельев(2023)|Фото: kremlin.ru

В 2022 г. авиакомпании и аэропорты получили господдержку на общую сумму 174,2 млрд руб. Это позволило стабилизировать работу перевозчиков, сохранить коллективы и помочь аэропортам. Выполнен план по грузоперевозкам. Одной из главных задач является повышение объема перевозок по внутренним водным путям, для чего углубляют реки.

В 2022 г. проведено 65 мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности пограничных пунктов пропуска. В Верхнем Ларсе добавлены 24 полосы. Это позволяет пропускать порядка 4,5 тыс. транспортных средств в сутки. Продолжается работа по развитию транспортных коридоров. На Транскаспийском маршруте было проведено дноуглубление, в результате которого вычерпано 5 млн т грунта и ила.

Теги: Владимир Путин, Виталий Савельев, Минтранс РФ



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