В Тюмени учителя истории подозревают в развращении несовершеннолетних

В Тюмени учителя истории в одной из школ подозревают в совершении развратных действий без применения насилия, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, преподавателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля. В какой школе работал подозреваемый не уточняется.

По информации, опубликованной в местных СМИ, учитель якобы присылал детям в соцсетях сообщения неоднозначного характера и приглашал их к себе домой.