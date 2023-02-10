10 Февраля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Алексей Севастьянов

В Тюмени учителя истории подозревают в развращении несовершеннолетних

В Тюмени учителя истории в одной из школ подозревают в совершении развратных действий без применения насилия, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, преподавателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля. В какой школе работал подозреваемый не уточняется.

По информации, опубликованной в местных СМИ, учитель якобы присылал детям в соцсетях сообщения неоднозначного характера и приглашал их к себе домой.

Теги: развращение несовершеннолетних, развратные действия, учитель, СИЗО



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