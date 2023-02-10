МИД КНР: США должны понести ответственность, если взрывы на "Северных потоках" были делом их рук

Вашингтон должен понести ответственность, если взрывы на "Северных потоках" были делом рук США, заявили в МИД КНР, комментируя статью журналиста Сеймура Херша.

Как уточнила официальный представитель, если вина американских властей будет подтверждена, Соединенные Штаты "должны представить миру ответственные разъяснения". "Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться", - цитирует ее ТАСС.

Ранее известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской преми Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops.

Как утверждает журналист, ссылаясь на осведомленный источник, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были приведены в действие взрывные устройства.

По словам Херша, президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. До этого издание The Time сообщило, что в Германии следствие по делу о подрыве "Северных потоков" допускает версию, что диверсию могло осуществить западное государство с целью обвинить в этом Россию.