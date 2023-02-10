10 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Силовики подвели итоги рейда в цыганском поселке Екатеринбурга

В полиции Екатеринбурга рассказали об итогах профилактического мероприятия "Улица-Табор". Оно проводилось в цыганском поселке уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, рейд был направлен на поддержание стабильной оперативной обстановки в Верх-Исетском районе. Патрулировалась территория частного сектора на территории обслуживания отдела полиции №8. Также силовики проверили центры помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (так называемые "работные дома") на улицах Танкистов, Скоростной, Грязнова и Котовского.

Сотрудники полиции проводят профилактическое мероприятие "Улица-Табор"(2023)|Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Силовую поддержку полицейским оказывали бойцы ОМОН Росгвардии. Всего в ходе рейда стражи порядка проверили около 40 человек. Для установления личности и проверки по учетам в территориальный ОВД доставили около 30 человек. Все доставленные были дактилоскопированы и сфотографированы.

Правоохранителями также была собрана информация о людях, проживающих в "работных домах". В итоге нарушителей или находящихся в розыске среди них не выявлено.

Сотрудники полиции проводят профилактическое мероприятие "Улица-Табор"(2023)|Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Напомним, также на этой неделе полиция Екатеринбурга провела рейд в поисках нелегальных мигрантов у ТЦ "Карнавал".

Теги: рейд, поселок, МВД, Екатеринбург



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