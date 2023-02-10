В Челябинской области к 2026 году построят мусоросортировочный комплекс и полигон для захоронения ТКО

В Челябинской области построят мусоросортировочный комплекс и высокотехнологичный полигон для захоронения ТКО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкологии региона.

Министерство заключило концессионное соглашение с компанией "Рокада". К 2026 году организация планирует построить в Челябинске мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 115 тысяч тонн в год. Эффективность работы комплекса – 24%, в том числе 12% - за счет извлечения вторичных ресурсов, 12% - за счет производства RDF топлива – вида альтернативного топлива, используемое в цементном производстве. Участок под объект уже определен в промышленной части города.

Кроме того, в Сосновском районе к 2026 году появится высокотехнологичный полигон для захоронения ТКО мощностью 168 тыс. тонн ТКО/год с площадкой для компостирования органической части ТКО мощностью 58 тыс. тонн/год. Общая эффективность по утилизации ТКО на концессионных объектах составит свыше 50% (более 80 тыс. тонн ТКО/год). полигон будет находится примерно в 40 км от Челябинска.

Сейчас идет процедура предоставления концессионеру земельных участков для проектирования объектов.