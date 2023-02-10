В Нижних Сергах сотрудники "Почты России" похитили пенсию у двух местных жителей

В Нижних Сергах в ноябре прошлого года два местных жителя 1940 и 1941 гг.р. оказались без пенсии. В дело вмешалась прокуратура, которая выяснила, что причиной пропажи денег стала алчность сотрудников "Почты России".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, доставкой пенсии заявителям занималось отделение почтовой связи Нижние Серги – это структурное подразделение Красноуфимского почтамта УФПС Свердловской области – филиал ФГУП "Почта России". Туда Фонд пенсионного и социального страхования региона и направил средства на выплату пенсий, однако до адресатов они так и не дошли.

"Денежные средства пенсионеров похищены сотрудниками отделения почтовой связи Нижние Серги. С целью сокрытия факта хищения сотрудниками отделения почтовой связи Нижние Серги в программу Единой автоматизированной системы внесены недостоверные данные о выплате пенсии заявителям в полном объеме", - рассказали в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Начальнику Красноуфимского почтамта УФПС прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Заявители уже получили свои пенсии за ноябрь.

Расследование находится на контроле прокуратуры района.