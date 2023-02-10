В Турции под завалами нашли тела двух россиян – женщины и ребенка

В турецкой провинции Хатай при разборе обломков обрушившегося дома нашли тела двух россиян – женщины и ребенка. Там же сейчас продолжаются поиски их родственников, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Российские спасатели сейчас работают в Хатае и других пострадавших от землетрясений районах.

По данным турецких властей на утро 10 февраля, в результате разрушительных подземных толчков в стране погибли более 18 тыс. человек, ранены более 74 тыс.