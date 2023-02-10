Почти девять миллионов рублей получили в виде грантов предприниматели Тюменской области

Почти девять миллионов рублей получили в виде грантов предприниматели Тюменской области в 2022 году.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, деньги пошли на развитие бизнеса.

Одним из получателей гранта является компания Никиты Скрябина. Эта компания занимается телемедициной. На средства гранта Никита закупил оборудование, оснащенное 4К-камерой. Теперь у него есть возможность записывать и транслировать хирургические операции в высоком качестве. В планах – разработка программ с применением компьютерного зрения. Это повысит качество диагностики. В IT-центре Константина Кедровских дети изучают программирование и 3D-моделирование. Благодаря гранту Константин оснастил класс современными ноутбуками и 3D-принтерами. Юные тюменцы придумывают проекты и тут же их печатают. А предприниматель Валерия Якимец укомплектовала свой центр нейропсихологии и логопедии стабилоплатформами и сенсорным оборудованием. Приспособления помогают развивать моторику у особенных детей.

В 2023 году на гранты для предпринимателей из бюджета региона власти Тюменской области выделили 40 миллионов рублей. Это значит, что еще больше инициативных и предприимчивых жителей региона смогут воспользоваться помощью государства.

Гранты предприниматели получают в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".