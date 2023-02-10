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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: smw.ru

Объявленный в международный розыск по делу о хищении 250 миллионов экс-акционер СМЗ заявил, что вернул деньги

Бывший акционер "Соликамского магниевого завода" Игорь Пестриков, объявленный в международный розыск по делу о хищении 250 млн руб. предприятия, заявил, что вернул эту сумму заводу с 14 млн руб. в виде процентов, сообщает "Ъ" со ссылкой на письмо самого Пестрикова.

Информация о погашении долга содержится и в материалах арбитражного дела, в рамках которого предприятие взыскивает эту сумму. Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что средства на счет завода действительно поступили, однако документов о назначении платежа на заводе не видели. В письме Пестриков утверждает, что перевел средства 3 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, акции "Соликамского магниевого завода" передали госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса РФ.

Новый совет директоров ОАО "Соликамский магниевый завод" 17 января провел свое первое заседание, на котором был избран его председатель, принят новый устав общества и назначен генеральный директор. Им стал гендиректор ООО "Объединенные урановые предприятия" (входит в структуру Росатома "Атомредметзолото") Руслан Димухамедов.

Ранее стало известно, что задержан директор ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Артур Уртаев. Он стал фигурантом дела о хищении. Уртаев руководил предприятием в мае-июне 2022 г.

По версии следствия, гендиректор выдал заем на сумму 250 млн руб. акционеру СМЗ Игорю Пестрикову. Формально заем был обеспечен частью пакета долей "Фин-Проект", которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом. Но на момент предоставления займа ГОК был убыточным предприятием, поэтому реально он не мог обеспечить возврат денег по договору.

В итоге Артур Уртаев был сначала задержан, а затем суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но после заменил ее на домашний арест. Получатель займа Игорь Пестриков скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Теги: Игорь Пестриков, договор займа, соликамский магниевый завод



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