Число жертв землетрясения в Турции превысило 18 тысяч

Число жертв землетрясений в Турции достигло 18 342, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Пострадали 72 424 человека.

Как сообщалось, спасательные операции продолжаются, но с каждым часом надежда найти под завалами живых людей уменьшается. Выживанию людей не способствует холодная погода, установившаяся в пострадавшем от стихии регионе.

В Сирии, которую также затронуло землетрясение, погибли не менее 3508 человек, число пострадавших превысило 5 тысяч человек.