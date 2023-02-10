10 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: источник Накануне.RU

В Екатеринбурге прикрыли нарколабораторию: ее владельцу грозит пожизненное

В Екатеринбурге ликвидировали подпольную нарколабораторию. Теперь ее владелец может надолго отправиться в колонию.

Как сообщил источник Накануне.RU в правоохранительных структурах Свердловской области, 42-летний житель уральской столицы занимался производством и сбытом наркотических средств. Злоумышленник изготовлял вещества в подпольной лаборатории, после чего продавал их в "Даркнете".

Подпольная нарколаборатория в Екатеринбурге(2023)|Фото: источник Накануне.RU

Как выяснили силовики, наркотики он производил в арендуемом складском помещении. При обыске оперативники изъяли там 600 граммов наркотического средства "мефедрон", а также прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование для синтеза "синтетики".

Следственным подразделением регионального УФСБ возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, или пожизненный срок.

Подпольная нарколаборатория в Екатеринбурге(2023)|Фото: источник Накануне.RU

Теги: наркотики, лаборатория, дело



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