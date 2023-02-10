В Челябинской области сотрудника минсельхоза подозревают в получении взяток

В Челябинской области главного государственного инженера-инспектора Кунашакского района управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства подозревают в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2022 году подозреваемый получил взятки от местных жителей в сумме более 38 тысяч рублей за получение удостоверений тракториста-машиниста без сдачи теоретических и практических экзаменов по управлению самоходными машинами.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение.