10 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинской области сотрудника минсельхоза подозревают в получении взяток

В Челябинской области главного государственного инженера-инспектора Кунашакского района управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства подозревают в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2022 году подозреваемый получил взятки от местных жителей в сумме более 38 тысяч рублей за получение удостоверений тракториста-машиниста без сдачи теоретических и практических экзаменов по управлению самоходными машинами.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Теги: взятки, чиновник,



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