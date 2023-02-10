В Петербурге ожидают подъем воды, близкий к отметке наводнения

В Санкт-Петербурге сегодня ожидается повышение уровня воды в Невской губе и устье реки Невы. "Наводнения в Санкт-Петербурге не ждем, но повышение уровня может быть очень высоким, близким к отметке наводнения. Поэтому КЗС (комплекс защитных сооружений – система дамб, защищающая залив – прим. ред.) сегодня закроют", - сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Последняя угроза наводнения была почти год назад, 18 февраля прошлого года. Из интересного, хотя февраль по статистике месяц не для наводнений, за всю историю города было всего 12 случаев, но 6 из них произошло в этом веке. Вот так потепление и циклоны делают свое дело", - рассказал метеоролог.

Также в городе ожидается сегодня около нуля градусов, снег, ветер. Вечером похолодает.