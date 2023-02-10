В Челябинской области за год гречка подорожала на 26%, а мука – на 39%

В Челябинской области за 2022 год выросли цены на пшеничную муку, соль и гречку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, гречка за год подорожала на 26,55% (23,45 руб.), соль – на 27,19% (3,17 руб.), мука пшеничная – на 39,68% (14,06 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них девять выросли, еще пять показали снижение цен. Так, стоимость картофеля снизилась на 28,65% (11,47 руб.), капусты белокочанной на 49,23% (21,02 руб.) и яйца на 19,22 % (16,82 руб.).

Кроме того, в последние дни в магазинах наблюдается повышение цен на огурцы, помидоры, лук. В КСП отметили, что это связанно с сезонностью, ограничением вывоза продовольственных товаров из стран Средней Азии, ростом издержек и покупательским ажиотажем.