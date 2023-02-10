10 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Макрон заявил, что может исключить Путина из рядов ордена Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить российского лидера Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона. Об этом ранее его просили некоторые французские законодатели и активисты.

"На сегодня такого решения нет", — цитирует Макрона AFP.

По его словам, подобные решения "наполнены смыслами", для их принятия необходимо выбирать подходящий момент.

Отметим, накануне Макрон вручил орден Почетного легиона президенту Украины Владимиру Зеленскому в Париже. Президент Франции назвал этот шаг "данью уважения Украине и ее народу".

Путин является единственным россиянином, который был удостоен высшего звания ордена Почетного легиона. Президент России получил его в сентябре 2006 года от главы Франции Жака Ширака.

Теги: макрон, путин, орден почетного легиона



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