Украина попросила у Нидерландов истребители F-16

Украина попросила у Нидерландов истребители F-16. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно отнестись к последствиям, это не может произойти просто так, в одночасье. Мы должны быть честны в этом", - цитирует министра Нидерландская телерадиовещательная компания.

Она уточнила, что для работы с F-16 солдаты должны научиться работать с ним. Поскольку речь идет об американском самолете, на его поставку требуется разрешение США.

Ранее, напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила возможность отправки истребителей на Украину. При этом США могут разрешить другим странам передать Украине F-16, однако сами вряд ли будут это делать. На этом фоне в Совете Федерации РФ не поверили, что США не поставят Украине F-16.