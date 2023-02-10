"Ростелеком" запустил первого в регионе чат-бота для социальной помощи свердловчанам

"Ростелеком" создал и уже запустил цифрового помощника на сайте учреждения социальной помощи Свердловской области. Чат-бот поможет жителям региона оперативно решить проблему и проконсультировать на любую из предложенных тем, сообщили Накануне.RU в екатеринбургском филиале компании.

"Сегодня цифровизация охватывает разные направления экономики и бизнес любого формата. Социальная сфера также активно внедряет в работу своих учреждений уникальные диджитал-решения. Одним из таких инновационных продуктов является виртуальный чат-бот. Разработка позволяет минимизировать расходы на содержание персонала, сократить время ожидания для клиентов, собирать контактные данные, отзывы и обратную связь. Всего в Свердловской области этим сервисом пользуются уже более 300 частных и государственных компаний", - рассказала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" на Урале Александра Исхизова.

Запуская чат-бота, посетитель сайта выходит на меню с вариантами запросов. В частности, он может спросить о мерах соцподдержки для инвалидов или граждан, награжденных знаком отличия "Почетный гражданин Свердловской области" или знаком "Совет да любовь". На каждом из этапов пользователь сможет вернуться в главное меню или связаться с оператором.

"Мы хорошо понимаем возрастающую роль цифровых технологий в предоставлении информационных сервисов населению. Именно поэтому первыми в области решили внедрить технологию виртуального помощника в социальной сфере", - отметил директор Организационно-методического центра социальной помощи Семен Белкин.

Проект должен расширить функциональные возможности существующего с 2011 года Единого социального телефона. Только за последние пять лет операторы обработали свыше 86 тыс. обращений от жителей Среднего Урала.

"Созданный на сайте Центра социальной помощи цифровой консультант работает в круглосуточном режиме. Благодаря этому свердловчане могут оперативно получать необходимую информацию о выплатах и пособиях в любое время суток. Чат-бот действует на основе технологий искусственного интеллекта. Чем больше виртуальный собеседник обрабатывает запросов, тем шире становится база знаний, и, следовательно, точнее и полнее формируются ответы", - заявил вице-президент, директор екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.