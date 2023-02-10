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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мобилизованным свердловчанам начали выплачивать долги за сентябрь-октябрь

Мобилизованным свердловчанам, не получившим выплаты за первые недели службы в осенние месяцы, начали выплачивать долги. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Напомним, на этой неделе он поинтересовался у себя в соцсетях, кто из мобилизованных все еще не получил денежное довольствие за 2022 год в полном объеме. В итоге только за неполные сутки ему написали родственники 64 бойцов, не получивших деньги за первые недели службы (2-3 дня сентября, 2-3 недели октября). После этого депутат со своей командой стали разбираться в каждом случае.

Как рассказал сегодня Иванов в своем Telegram-канале, он передал военной прокуратуре список фамилий тех, кому задолжали.

"Первые результаты обнадеживают. Родственники мобилизованных с сегодняшнего дня начали массово сообщать в личные сообщения о том, что парням произведен перерасчет и выплачены долги за первые дни сентября и начало октября. В понедельник подведем промежуточный итог", - отметил парламентарий.

Как сообщало Накануне.RU, также на этой неделе Максим Иванов просил военного прокурора разобраться с ростовским госпиталем, где якобы "теряют" справки раненых бойцов.

Теги: бойцы, долги, выплаты



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