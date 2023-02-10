Программа догазификации Астраханской области идет в плановом режиме

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели рабочую встречу. В ходе нее отмечен высокий уровень газификации региона — 88,4%. Поставка газа осуществляется для более 354 тыс. абонентов. Участники обсудили вопросы платежной дисциплины потребителей области, оформления бесхозяйных газовых сетей в субъекте и договорились разработать график полного погашения просроченных долгов теплоснабжающих организаций Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, программа догазификации в Астраханской области выполняется в соответствии с планом. К настоящему времени с жителями заключено около 5 тыс. договоров, почти 3,3 тыс. исполнены - сети построены до границ земельных участков заявителей. Для льготных категорий граждан в регионе предусмотрена субсидия до 100 тыс. рублей на строительство газопроводов внутри участка и приобретение газового оборудования.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 гг. в прошлом году завершено строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции (ГРС) «Бударино» к площадке морского торгового порта с. Оля в Лиманском районе. Продолжается строительство газопровода-отвода и ГРС особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос», а также трех межпоселковых газопроводов для подключения к сетям объектов ОЭЗ.

По словам Сергея Густова, пятилетняя программа предусматривает строительство газовой инфраструктуры для подачи сетевого топлива в 66 населенных пунктов Ахтубинского, Енотаевского, Камызякского, Лиманского, Харабалинского, Черноярского, Володарского, Наримановского и Приволжского районов. Вкупе с объектами, которые предназначены для газификации промышленных и логистических площадок, это формирует предпосылки дальнейшего социально-экономического развития Астраханской области.



