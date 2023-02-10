В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

В Киргизии сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Эпицентр его располагался в 338 км на юго-запад от Алматы, сообщили в казахской "Сейсмологической опытно-методической экспедиции".

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров и не ощущался на поверхности, сообщили в службе.

Ощутимые подземные толчки фиксировались в регионе (в том числе в Казахстане) и несколько дней назад – когда произошли самые масштабные землетрясения в Турции и Сирии на стыке нескольких тектонических плит.