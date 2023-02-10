Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек

Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек после частичного обрушения жилого дома в Новосибирске из-за взрыва газа.

Как сообщает ГУМЧС по Новосибирской области, среди спасенных есть ребенок. Девять человек с различными травмами доставлены в медицинские учреждения.

Напомним, сегодня в Новосибирской области объявлен день траура из-за гибели людей в пострадавшем доме. Известно о 13 жертвах.

Взрыв в 5-этажном доме произошел 9 февраля утром, в результате чего возник пожар и обвалился подъезд. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержаны двое подозреваемых.