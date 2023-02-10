МЧС организовало пункты обогрева у погранперехода "Верхний Ларс"

МЧС совместно с Владикавказской и Аланской епархией РПЦ организовали пункт обогрева и горячего питания для людей, ожидающих возобновления движения по Военно-Грузинской дороге. Из-за непогоды магистраль снова оказалась заблокирована, и такое положение может сохраниться несколько ней, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Подобные акции проводились и в прошлом году. Водители с большой благодарностью воспринимают оказанную помощь и внимание к ним", - сообщили в министерстве.

Один из пунктов обогрева расположился рядом с пунктом пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии.