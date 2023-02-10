Современные дети ничего не умеют делать своими руками, заявила Лантратова

10 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Современные дети ничего не умеют делать своими руками, заявила Лантратова

В школах полностью отсутствует практическая составляющая, и в результате дети ничего не умеют делать своими руками. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, предложившая вернуть в школьную программу черчение.

Как сообщалось, эта инициатива была направлен министру просвещения Сергею Кравцову. Лантратова отмечает, что это необходимо для подготовки инженерных кадров в России.

"Вместо труда теперь технология, в некоторых школах даже уроки физкультуры переводят в онлайн. В результате дети ничего не умеют делать своими руками. А черчение, незаслуженно убранное из школьной программы, является важным по практической значимости предметом! Актуальным в современных реалиях как никогда. Так считают учителя. Они приходили ко мне на прием, мы обсуждали эту проблему", - написала она.

В 2000-х часы на черчение сократили до минимума, затем предмет стал факультативным, а в 2019 году и вовсе исключили из школьной программы. Сегодня в России, по официальной статистике, всего 15 тыс. учителей черчения, то есть меньше, чем один на две школы.

Теги: дети, школа, черчение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети