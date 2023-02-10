Современные дети ничего не умеют делать своими руками, заявила Лантратова

В школах полностью отсутствует практическая составляющая, и в результате дети ничего не умеют делать своими руками. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, предложившая вернуть в школьную программу черчение.

Как сообщалось, эта инициатива была направлен министру просвещения Сергею Кравцову. Лантратова отмечает, что это необходимо для подготовки инженерных кадров в России.

"Вместо труда теперь технология, в некоторых школах даже уроки физкультуры переводят в онлайн. В результате дети ничего не умеют делать своими руками. А черчение, незаслуженно убранное из школьной программы, является важным по практической значимости предметом! Актуальным в современных реалиях как никогда. Так считают учителя. Они приходили ко мне на прием, мы обсуждали эту проблему", - написала она.

В 2000-х часы на черчение сократили до минимума, затем предмет стал факультативным, а в 2019 году и вовсе исключили из школьной программы. Сегодня в России, по официальной статистике, всего 15 тыс. учителей черчения, то есть меньше, чем один на две школы.